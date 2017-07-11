Сербский хав Чаушич стал игроком тульского "Арсенала"

Теги арсенал тула

Сербский хав Чаушич стал игроком тульского "Арсенала"
Сербский полузащитник "Осасуны" Горан Чаушич перешел в тульский "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался российскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2019 года.

25-летний Чаушич выступал за "Осасуну" с 2016 года, провел за клуб 26 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Црвену Звезду", "Сопот", "Рад", "Эскишехорспор" и "Манисаспор". Сыграл 15 матчей за молодежную сборную Сербии и отметился одним мячом. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Зенит" не может согласовать с "Сан-Паулу" трансфер Родриго Кайо. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ахмат 0 0
2 Амкар 0 0
3 Анжи 0 0
4 Арсенал Тула 0 0
5 ЦСКА Москва 0 0
6 Динамо Москва 0 0
7 Краснодар 0 0
8 Локомотив Москва 0 0
9 Ростов 0 0
10 Рубин 0 0
11 СКА Хабаровск 0 0
12 Спартак Москва 0 0
13 Тосно 0 0
14 Уфа 0 0
15 Урал 0 0
16 Зенит Санкт-Петербург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов