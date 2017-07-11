Сербский хав Чаушич стал игроком тульского "Арсенала"



Сербский полузащитник "Осасуны" Горан Чаушич перешел в тульский "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался российскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2019 года.

25-летний Чаушич выступал за "Осасуну" с 2016 года, провел за клуб 26 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Црвену Звезду", "Сопот", "Рад", "Эскишехорспор" и "Манисаспор". Сыграл 15 матчей за молодежную сборную Сербии и отметился одним мячом. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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