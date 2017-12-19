Сербский хавбек Вербич может перейти в киевское "Динамо" за четыре миллиона евро

Киевское "Динамо" хочет купить сербского полузащитника "Копенгагена" Бенджамина Вербича, сообщает Ekipa24.

По сведениям издания, украинский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 4 миллиона евро.

В этом сезоне 24-летний Вербича провел за "Копенгаген" 27 матчей, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

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