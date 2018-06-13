Сербский парикмахер делает прически с портретом Месси

Сербский парикмахер по имени Марио Хвала делает прически с портретом капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Творение мастера выглядит более чем правдоподобно. За такую свою работу Хвала берет с клиентов 150 евро.

Напомним, Лопетеги назвал Месси лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru