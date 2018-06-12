Сербский защитник "Локомотива" может получить российское гражданство

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Сербский защитник "Локомотива" может получить российское гражданство

Защитник московского "Локомотива" Неманья Пейчинович может получить российское гражданство.

Как сообщают российские СМИ, 30-летний серб всерьёз задумался о получении паспорта РФ.

Стоит отметить, что Пейчинович заигран за сборную Сербии только в товарищеских матчах, поэтому он сможет выступать за национальную команду России. 

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