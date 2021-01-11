Сербский защитник "Сочи" хочет играть за сборную России

Сербский защитник "Сочи" Иван Миладинович заявил, что он надеется получить российский паспорт и получить вызов в сборную России.

"У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить. Я люблю Россию, мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Премьер-лиге.

У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонить. Буду ждать звонка Черчесова!" - приводит слова Миладиновича "Спорт-Экспресс".

26-летний Миладинович выступает за "Сочи" в 2018 года. Всего он провел за российский клуб 72 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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