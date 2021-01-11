Сербский защитник "Сочи" хочет играть за сборную России

Теги фк сочироссияиван миладинович

Сербский защитник "Сочи" хочет играть за сборную России

Сербский защитник "Сочи" Иван Миладинович заявил, что он надеется получить российский паспорт и получить вызов в сборную России.

"У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить. Я люблю Россию, мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Премьер-лиге.

У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонить. Буду ждать звонка Черчесова!" - приводит слова Миладиновича "Спорт-Экспресс".

26-летний Миладинович выступает за "Сочи" в 2018 года. Всего он провел за российский клуб 72 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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