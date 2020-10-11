Нападающий "Зенита" Сердар Азмун досрочно покинул расположение сборной Ирана и вернулся в петербургский клуб, сообщается на официальном сайте иранской Федерации футбола.

Футболист уехал из сборной по просьбе руководства российского клуба. Таким образом, Азмун не сыграет за Иран в товарищеском матче с командой Мали (13 октября).

В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провел за "Зенит" 11 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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