Сердар Азмун досрочно покинул расположение сборной Ирана
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун досрочно покинул расположение сборной Ирана и вернулся в петербургский клуб, сообщается на официальном сайте иранской Федерации футбола.
Футболист уехал из сборной по просьбе руководства российского клуба. Таким образом, Азмун не сыграет за Иран в товарищеском матче с командой Мали (13 октября).
В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провел за "Зенит" 11 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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