Сердар Азмун принял сенсационное решение о своём будущем

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Сердар Азмун принял сенсационное решение о своём будущем

Форвард "Рубина" Сердар Азмун принял сенсационное решение о своём будущем, сообщают российские СМИ со ссылкой на агентство Tasnim News.

По информации источника, 24-летний иранец планирует после Кубка Азии вернуться на Родину и присоединиться к клубу "Трактор Сази".

Примечательно, что ранее интерес к нападающему казанцев проявляли команды из Англии, Италии и Германии.

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Рубин" 17 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года. Стоимость футболиста оценивается в 9,5 миллионов евро.

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