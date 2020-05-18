Сердар Азмун прокомментировал интерес со стороны "Наполи" и "Эвертона"



Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун поделился мнением о том, что к нему проявляют интерес неаполитанский "Наполи" и ливерпульский "Эвертон".

"Сейчас я являюсь игроком "Зенита". Моя цель - набрать наилучшую форму к возобновлению чемпионата России. Мы скучаем по футболу, поэтому хотим поскорее вернуться на поле.

Не хочу говорить в будущем, пока ничего не будет решено. Слухи появляются регулярно, но меня не волнует, что пишут обо мне. Предложения меня не отвлекают. Решение будет принимать "Зенит", - цитирует Азмуна Area Napoli.

В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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