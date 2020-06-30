Сердар Азмун с компанией посетил ресторан, повторно нарушив правила социальной дистанции

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Сердар Азмун с компанией посетил ресторан, повторно нарушив правила социальной дистанции

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун был замечен в компании нескольких человек в ресторане.

Видео с Азмуном появилось в Instagram блогера Катрины Гайсиной, но затем было удалено. В компании с иранцем была бывшая жена экс-форварда "Зенита" Александра Кержакова Милана Тюльпанова с сыном.

Стоит отметить, что ранее Азмун был оштрафован руководством "Зенита" за совместное фото с игроком "Крыльев Советов" Сафой Хади. Тем самым игроки нарушили правила медицинского регламента, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провел за "Зенит" 31 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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