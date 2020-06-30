Сердар Азмун с компанией посетил ресторан, повторно нарушив правила социальной дистанции
Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун был замечен в компании нескольких человек в ресторане.
Видео с Азмуном появилось в Instagram блогера Катрины Гайсиной, но затем было удалено. В компании с иранцем была бывшая жена экс-форварда "Зенита" Александра Кержакова Милана Тюльпанова с сыном.
Стоит отметить, что ранее Азмун был оштрафован руководством "Зенита" за совместное фото с игроком "Крыльев Советов" Сафой Хади. Тем самым игроки нарушили правила медицинского регламента, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.
В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провел за "Зенит" 31 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
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|Локомотив Москва
|22
|41
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|Краснодар
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|Ростов
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
|22
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|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
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|14
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|22
|23
|15
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|Крылья Советов
|23
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