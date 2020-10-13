Сердар Азмун вошел в топ-5 самых дорогих игроков Азии

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов Азии.

В топ-5 вошел иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун, стоимость которого составляет 18 миллионов евро. На первом месте корейский форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин (64 млн).

Топ-10 самых дорогих футболистов Азии по версии Transfermarkt выглядит так:

1. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм", Южная Корея) - 64 миллиона евро.

2. Такефуса Кубо ("Реал", Япония) - 30.

3. Ли Кан Ин ("Валенсия", Южная Корея) - 20.

4-5. Такехиро Томиясу ("Болонья", Япония) - 18.

4-5. Сердар Азмун ("Зенит", Иран) - 18.

6. Хван Хи Чхан ("РБ Лейпциг", Южная Корея) - 15.

7-8. Даити Камада ("Айнтрахт", Япония) - 12.

7-8. Сея Накадзима ("Порту", Япония) - 12.

9-10. Такуми Минамино ("Ливерпуль", Япония) - 10.

9-10. Мехди Тареми ("Порту", Иран) - 10.

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