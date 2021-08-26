"Сердце и яйца аннулировали разницу": Де Дзерби мощно высказался о ничьей "Шахтёра" с "Монако"

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Наставник "Шахтёра" Роберто Де Дзерби подвёл итоги противостояния с "Монако" в квалификации Лиги Чемпионов.

После гостевой победы 0:1 "горняки" дома уступали монегаскам к перерыву со счётом 0:2, однако в итоге отыгрались и вышли в групповой этап главного еврокубка.

"Первый тайм, конечно, был не таким, как мы ожидали, но "Монако" - очень сильная команда. Они сделали очень жёсткий прессинг. Я не знаю, заслужили мы сегодня или нет, потому что у соперника было много голевых шансов. У "Монако" есть технические, физические, индивидуальные качества. У нас другие физические характеристики, но есть техника и индивидуальность также.

У нас есть то, чего нет в других командах, - сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно всё делать. Сегодня не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд, потому что в перерыве я видел их чуть-чуть странными. У нас были сложности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке", - цитирует Де Дзерби пресс-служба клуба.

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