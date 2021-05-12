Серджи Роберто получил травму

Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Барселоны", Серджи Роберто ощущает дискомфорт в прямой мышце бедра правой ноги.

Сообщается, что в ближайшие дни игрок пройдет углубленное обследование.

В текущем сезоне Роберто сыграл в 15 матчах, в которых сумел забить 1 гол и отдать 2 голевые передачи.

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