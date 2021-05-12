Серджи Роберто получил травму
Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен
Как сообщает официальный сайт "Барселоны", Серджи Роберто ощущает дискомфорт в прямой мышце бедра правой ноги.
Сообщается, что в ближайшие дни игрок пройдет углубленное обследование.
В текущем сезоне Роберто сыграл в 15 матчах, в которых сумел забить 1 гол и отдать 2 голевые передачи.
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14