Середняк АПЛ намерен переманить игрока "Ювентуса"

"Уотфорд" ведет переговоры о переходе полузащитника "Ювентуса" Стефано Стураро, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб намерен арендовать футболиста на год с правом последующего выкупа за 18 миллионов евро.

Также хавбек входит в сферу интересов "Лестера", "Спортинга", "Фиорентины" и "Дженоа".

В прошлом сезоне 25-летний Стураро провел за "Ювентус" 19 матчей и не отметился результативными действиями.

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