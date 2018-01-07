Середняк Чемпионшипа "Ноттингем Форест" выбивает лондонский "Арсенал" из Кубка Англии

Последними путевку в 1/16 финала Кубка Англии разыгрывали представитель Чемпионшипа "Ноттингем Форест" и один из грандов британского футбола лондонский "Арсенал". Фаворитом этого противостояния однозначно назывались "канониры", однако еще до игры было известно, что Арсен Венгер выставит на матч экспериментальный состав, состоящий из молодых исполнителей. В этом и виделся шанс "лесников".

Команды достаточно спокойно начали встречу, выжидая ошибки от соперника. Но защитники играли безукоризненно, и тогда хозяева поля рискнули обострить игру и не прогадали. Сначала на 19-й минуте Кэш ударом в дальний угол пытался переиграть Оспину, но колумбийский вратарь "Арсенала" вытащил этот мяч. Но уже в следующей атаке "Ноттингем Форест" заработал перспективный стандарт на правом краю поля от штрафной площади. Дауэлл закрутил мяч в ворота, который летел прямо в руки Оспине. Однако Лихай выскочил из-за спин защитников лондонцев и сыграв на опережение вколотил мяч в сетку – 1:0.

Правда, радовались болельщики "лесников" недолго. Через три минуты гости заработали опасный стандарт слева, Уолкотт выполнил отличный навес в штрафную, Холдинг головой выстрелил по воротам, но попал в штангу. Подбор выиграл капитан "канониров" Пер Мертезакер и в одно касание отправил мяч в цель – 1:1.

Впрочем, пропущенный гол не изменил настроя игроков "Ноттингем Форест". Представитель Чемпионшипа и дальше искали возможности атаковать и у "лесников" это неплохо получалось. Так лидером атак хозяев поля в концовке тайма стал Бен Бреретон. В одном из эпизодов он прорвался на скорости к штрафной, вышел на ударную позицию и целил в левый угол, но Оспина вытащил мяч. А через минуту колумбийский вратарь "Арсенала" не дал нападающему "Ноттингем Форест" реализовать выход один на один.

Еще одна дуэль Бреретона и Оспины случилась на 42-й минуте. Снова Бен бил казалось бы наверняка, но Давид и в этом случае спас "канониров". Но на 44-й минуте и голкипер "Арсенала" оказался бессилен. Хозяева провели атаку правым флангом, последовал навес в штрафную гостей, откуда мяч вынесли точно на Лихая, тот обработал игровой снаряд грудью и слёту вколотил мяч точно в дальнюю девятку – 2:1.

Вторая половина матча началась так же, как и первая. Игроки обеих команд играли осторожно, не желая обострять игру. Лишь к исходу часа игры был создан первый голевой момент в тайме. Вышедший на замену Уолкер совершил впечатляющий рывок по левому флангу, а затем прострелил в штрафную. Бреретон в очередной раз попытался переиграть Оспину, но ему не позволил это сделать Холдинг, выбив мяч на угловой. Однако хозяева поля не унимались и вскоре заработали одиннадцатиметровый удар. Тот же Холдинг отпустил мяч в штрафной, Кэш подхватил мяч и Роб срубил игрока "Ноттингем Форест" в штрафной. К мячу подошел тот, кто упустил ряд голевых моментов – Бреретон, но на этот раз Бен переиграл Оспину – 3:1.

Теперь положение в матче обязывало "Арсенал" идти большими силами вперед. Но как показалось, молодые исполнители "канониров" просто не были готовы играть через не могу. И все же на 70-й минуте им удалось создать стопроцентный голевой момент. Уолкотт обыграл своего оппонента на правом фланге, затем сместился в центр и покатил мяч к линии штрафной на Уэлбека, тот в одно касание вывел Нкетиа один на один с вратарем соперника, но молодой форвард переиграть Смита в ближнем бою не сумел.

Впрочем, второй мяч лондонцы таки забили. Ивоби выдал шикарный разрезающий пас на Уэлбека, голкипер "лесников" играл на перехвате, и казалось бы без труда должен был забрать мяч. Но Смит совершил грубую ошибку, выпустив мяч из рук. Оказавшийся рядом Уэлбек не растерялся и отправил мяч в пустые ворота – 3:2.

До конца игры оставалось еще более 10 минут, достаточное время, чтобы выровнять счет. Но гости снова ошиблись в собственной штрафной, нарушив правила. Траоре смело взял игру на себя, ворвался в штрафную, а там его в подкате сбил Дебюши, который за свой фол получил всего лишь желтую карточку. Пенальти исполнил Дауэлл. Во время пробития у него поехала опорная нога, но мяч все же влетел под перекладину – 4:2.

Концовку матча команда Гари Бразила доигрывала в меньшинстве, но на это уже, похоже, никто не обращал внимания. Задача "лесников" была отбиться и они ее выполнили. Таким образом "Арсенал" по делу остается за бортом Кубка Англии.

"Ноттингем Форест" – "Арсенал" – 4:2

Голы: Лихай, 20 – 1:0. Мертезакер, 23 – 1:1. Лихай, 44 – 2:1. Бреретон, 64, с пенальти – 3:1. Уэлбек, 79 – 3:2. Дауэлл, 85, с пенальти – 4:2.

"Ноттингем Форест": Смит, Лихай, Траоре, Уорролл, Мансьенн, Воэн, Осборн, Дауэлл (Миллс, 90+3), Кэш (Маккей, 87), Бреретон, Клоу (Уолкер, 56).

"Арсенал": Оспина, Дебюши (Акпом, 87), Мертезакер, Холдинг, Мэйтленд-Найлс, Уиллок (Нкетиа, 65), Эль-Ненни, Нельсон, Ивоби, Уолкотт, Уэлбек.

Удаление: Уорролл, 89.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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