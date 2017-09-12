Сересо: "До января "Атлетико" не будет предпринимать попыток подписать Косту"

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Сересо: "До января "Атлетико" не будет предпринимать попыток подписать Косту"Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо высказался о ситуации с возможным приобретением форварда лондонского "Челси" Диего Косты.

"Коста? Я не знаю. Я еще раз повторю то, что уже говорил - он является игроком "Челси" до января. У нас нет времени, чтобы обсуждать его переход с "Челси" или кем-то еще. До января мы не будем предпринимать никаких попыток заполучить его", - цитирует Сересо El Mundo Deportivo.

Напомним, Коста может перейти в "Атлетико" за 60 миллионов евро. | soccernews.ru

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