Сересо: "Думаю, что Врсалько останется в "Атлетико"



Президент "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что он не собирается продавать хорватского защитника Шиме Врсалько.

"Врсалько является игроком "Атлетико" и я уверен, что он останется с нами и в следующем году. У меня хорошие отношения с другими клубами, но не стоит путать это с возможностью продажи игрока. Я думаю, что Шиме не покинет нашу команду", - приводит слова Сересо Football Italia.

Ранее сообщалось, что купить хорвата хочет "Наполи", но "Атлетико" оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний Врсалько провел за "матрасников" 8 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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