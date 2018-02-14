Серьезная заявка на четвертьфинал: "Тоттенхэм" вырывает ничью у "Ювентуса"

Программа матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов открывалась двумя интереснейшими противостояниями, в одном из которых впервые в истории в очной дуэли сошлись две большие футбольные единицы на европейской карте "Ювентус" и "Тоттенхэм". Стратегическое преимущество ответного домашнего матча имеют "шпоры" благодаря тому, что выиграли сложнейшую группу, опередив мадридский "Реал" и дортмундскую "Боруссию". Соответственно "старая синьоры" вышла в плей-офф со второго места, пропустив вперед "Барселону". Обе команды подходили к этой игре в прекрасной форме: "Юве" на выходных взял верх над "Фиорентиной", ну а "лилейно-белые" вдохновились победой над принципиальным соперником "Арсеналом".

Массимилиано Аллегри выставил достаточно атакующий стартовый состав. Вкупе с привычной тройкой на острие в лице Дугласа Коста, Манджукича и Игуаина 50-летний специалист выпустил и Бернардески. Маурисио Почеттино провел ротацию всего двух позиций: место Кирана Триппьера на правом фланге обороны занял Серж Орье, а корейца Сон Хын Мина в группе атаки на этот раз заменил Эрик Ламела.

Начало встречи превзошло все ожидания. Как предполагалось многими экспертами, футбольная турино-лондонская шахматная партия свернулась, так и не начавшись. Уже на второй минуте поединка "Ювентус" вышел вперед усилиями Пьянича и Игуаина: босниец забросил на свободного аргентинца и тот в одно касание ударом с лета заставил капитулировать Уго Льориса. Не прошло и семи минут, как хозяева удвоили преимущество в счете. Дэвис срезал в штрафной площади Бернардески и арбитру ничего не оставалось, кроме как указать на "точку". Приговор взялся исполнять все тот же Игуаин и не промахнулся – 2:0.

Надо отдать должное "шпорам", такое убийственное начало первого матча плей-офф только их мобилизовало. Лондонцы установили контроль над мячом и стали бомбардировать владения Буффона. "Старая синьора" согласилась на такой расклад и сосредоточилась на игре вторым номером. На 30-й минуте Гонсало Игуаин имел блестящую возможность расставить все точки над "i", но в контратаке 2 в 1 форвард "Юве" с убойной позиции пробил мимо. "Тоттенхэм" молниеносно наказал за транжирство, хотя к этому времени уже и сам наиграл на гол: Алли вывел Кейна на свидание в итальянским кипером, и лучший бомбардир АПЛ без проблем справился со своими непосредственными обязательствами.

Последнее слово в концовке первого тайма все же осталось за туринцами. Уже в компенсированное время Орье сфолил на Дугласе Косте в рамках штрафной площади, и рефери справедливо назначил еще один пенальти. Правда, на этот раз Игуаин перегорел и со всей силы запулил мяч в перекладину.

С началом второй половины встречи страсти на поле немного поутихли. Территориальным преимуществом больше владели подопечные Аллегри, хоть и подавляющим его никак нельзя назвать. А на 72-й минуте "шпоры" использовали свое секретное оружие – штрафные Кристиана Эриксена. Датчанин перехитрил и стенку, и Буффона, пробив во вратарский угол, благодаря чему мяч все-таки затрепыхался в сетке хозяйских ворот. В оставшееся время "старая синьоры" так и не смогла прийти в себя, а лондонцы легко и непринужденно сохранили приемлемый для себя счет на табло.

"Ювентус" – "Тоттенхэм" – 2:2

Голы: Игуаин, 2 – 1:0, Игуаин, 9 (с пенальти) – 2:0, Кейн, 35 – 2:1, Эриксен, 72 – 2:2

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира (Бентанкур, 66), Пьянич, Бернардески, Дуглас Коста (Асамоа, 90+2), Манджукич (Стураро, 76), Игуаин

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Д. Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен (Ваньяма, 90+2), Ламела (Лукас Моура, 89), Алли (Сон Хын Мин, 83), Кейн

На 45+2 минуте Гонсало Игуаин не реализовал пенальти (перекладина)

Богдан Архипенко

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