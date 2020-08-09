"Спартак" прокомментировал работу бригады арбитров на матче с "Сочи"
Пресс-служба московского "Спартака" в твиттере прокомментировала работу арбитров на матче 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:1; перерыв).
Судья Василий Казарцев после гола Александра Соболева в ворота южан проконсультировался с ВАР-ассистентами.
"Серьезно?" - написано в соцсети.
8’ ГООООООООООЛ! САША СОБОЛЕЕЕЕЕЕЕВ ⚽️#СпартакСочи – 1:0— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 9, 2020
Напомним, футболист открыл счет на 8-й минуте встречи.
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