"Спартак" прокомментировал работу бригады арбитров на матче с "Сочи"

Теги спартак москвафк сочиалександр соболев

"Спартак" прокомментировал работу бригады арбитров на матче с "Сочи"

Пресс-служба московского "Спартака" в твиттере прокомментировала работу арбитров на матче 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:1; перерыв).

Судья Василий Казарцев после гола Александра Соболева в ворота южан проконсультировался с ВАР-ассистентами.

"Серьезно?" - написано в соцсети.

Напомним, футболист открыл счет на 8-й минуте встречи.

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