Сергеев поделился мнением о возможном попадании в сборную России благодаря "Зениту"
Фото: сайт "Зенита"\Автор неизвестен
Нападающий петербургского "Зенита" Иван Сергеев поделился мнением о возможном попадании в сборную России благодаря тому, что он перешел в стан сине-бело-голубых.
"Честно, я думаю, с этим все одинаково во всех клубах. Потому что, где бы игрок ни выступал, везде есть шансы попасть в сборную. Я попал из "Крыльев", Агаларов из "Уфы", Адамов из "Урала". Главное — показать себя, зарекомендовать, играть на хорошем уровне, выполнять все требования. А тренерский штаб сборной будет смотреть всех игроков.
Тем более, Валерий Георгиевич Карпин говорил, что следит за всеми, кто играет в чемпионате России", — сказал форвард в интервью для клубного сайта.
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