Сергеев порассуждал об амбициях "Крыльев Советов" в РПЛ

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Сергеев порассуждал об амбициях "Крыльев Советов" в РПЛ

Фото твиттер "Крыльев Советов"

Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев считает, что его команде по силам бороться за место в топ-5 РПЛ в текущем сезоне.

"Сейчас "Крылья" развиваются и хотят выигрывать. Нет никаких преград. То, что сейчас идём на шестом месте в РПЛ - не потолок для нас. Будем стараться выигрывать и подниматься в таблице", - сказал Сергеев.

Самарцы набрали 22 очка в 14 турах чемпионата и отстают от идущего вторым "Сочи" всего на 5 баллов.

26-летний Сергеев в этом сезоне забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 16 матчах.

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