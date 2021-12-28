Сергеев прилетел в Санкт-Петербург. Купить форварда хочет "Зенит"

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Сергеев прилетел в Санкт-Петербург. Купить форварда хочет "Зенит"

Фото твиттер "Крыльев Советов"

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев, возможно, прибыл на переговоры с "Зенитом".

По информации "Чемпионата", 26-летний футболист сейчас находится в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" видят в Сергееве замену для Артёма Дзюбы, который может уйти в "Рубин".

В текущем сезоне форвард сыграл за "Крылья" 20 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 2,3 миллиона евро.

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