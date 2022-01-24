Фото: сайт "Зенита"

Новичок петербургского "Зенита" Иван Сергеев рассказал о своем пути в профессиональный футбол в интервью клубной пресс-службе.

— Иван, вы родились в Череповце и в одном из интервью говорили, что сначала хотели заниматься хоккеем. Как вы попали в футбол?

— Все верно. Череповец, в основном, — хоккейный город, потому что местная "Северсталь" выступает в КХЛ, финансы идут туда. Футбола по сути нет, есть только команда КФК, играет в зоне "Золотое кольцо".



Я застал еще команду второй лиги, ходил на трибуны вместе с родителями. Но сам хотел пойти на хоккей, а когда с ним не сложилось, отец в шесть лет отдал меня в футбол. В секции работал его знакомый тренер, Олег Владимирович Подружко — он меня и воспитал.



— Правда ли, что на ваше решение повлиял чемпионат мира 2002 года и, в частности, бразилец Роналдо?

— Я смотрел тот турнир. Наверное, самый запоминающийся матч был финальный, когда бразильцы выиграли 2:0, а Роналдо оформил дубль. Мне было интересно за ним наблюдать. В детстве ты этого еще не осознаешь, но потом я полюбил футбол, начал заниматься и стараться добиваться самых высоких целей, которые перед собой ставлю.



— Помните, как в вашем детстве выглядела футбольная секция "Северстали"?

— Там, в основном, были футбольные "клетки", не было еще хороших синтетических покрытий. Поля были как ковер, где-то вообще лежала резина, зимой тренировались на снегу или в обычном зале. Тогда не было таких возможностей, которые есть у нынешнего поколения. Но я через все это прошел, и теперь приятно играть в комфортных условиях, на хороших полях, стадионах. Желаю всем детям, которые сейчас занимаются футболом, показать себя, хорошо зарекомендовать, постепенно переходить из возраста в возраст и становиться лучше.



— Затем вы оказались в команде КФК "Череповец". Как это было?

— В детстве мы играли в зоне "Золотое кольцо" по своему 95-му году, ездили в Кострому, Ярославль, другие города. Когда первенство закончилось, тренер сказал, надо попробовать себя среди взрослых. Тогда как раз закрылась команда второй лиги, была создана команда КФК — и в 16 лет я оказался там. Пришел, а вокруг все мужики, кто-то на хорошем уровне, например, Даниэль Ахтямов — игрок сборной Азербайджана, он тренировался и играл с нами. Мне все нравилось, но уже хотелось действовать так, чтобы на меня приходили смотреть родители, и не в детском возрасте, а на более высоком уровне.



— Вы уже думали о профессиональной карьере, или футбол оставался, скорее, увлечением?

— Конечно, думал. Увлечением это было в детстве, а потом я уже осознанно хотел тренироваться, прогрессировать, становиться все лучше и лучше.



— Наверняка, были такие моменты, когда что-то не получалось. Были у вас запасные варианты, помимо футбола?

— Честно, не было таких моментов, потому что учеба тоже легко давалась. Отец мне говорил, что буду футболистом — и как в воду глядел. И не было такой безнадеги, чтобы я пришел домой и сказал, что больше не хочу тренироваться, что хочу дальше идти в учебу и работать. Так что уже в 18 лет уехал в Москву.



— Насколько сложным был переезд в другой город? Как вы адаптировались?

— Когда я пришел в команду КФК, там был тренер, Владимир Петрович Голубинский, мы до сих пор общаемся. Он сказал, надо уезжать, потому что тут нет сейчас второй лиги, развития нет. И мы поехали вместе с ним на просмотр в "Строгино".



Была зима, в интернате не было мест. Тогда я вернулся, закончил школу и летом приехал в «Строгино» еще раз, после чего мне позвонили и пригласили в клуб. Конечно, другой город, тем более, такой, как Москва — это совершенно другие возможности. Я никого не знал, но быстро освоился, у меня появился хороший друг, Евгений Иващенко. Он мне очень помог, и я ему благодарен, мы все время куда-то вместе ходили. Потом познакомился с Лехой Суторминым.



— Тяжело давался переход на профессиональный уровень?

— Нет, потому что команда была молодая, самые возрастные игроки были лет на пять старше меня. Нас с Женей взяли из академии, это тоже помогло. Адаптация проходила спокойно, все нравилось, потому что это была первая моя команда мастеров, хоть и вторая лига, - сказал Сергеев.

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