Фото: инстаграм "Зенита"\Автор неизвестен

Новичок петербургского "Зенита" нападающий Иван Сергеев рассказал о своих целях на будущее.

"Мечта играть за "Боруссию"? Не то что мечтаю. Приоритет есть – играть в топ-лиге Европы. "Боруссия" мне просто нравится, смотрю ее игры. У "Дортмунда" молодая команда, нападающие там раскрываются", - сказал Сергеев для "Спорт-Экспресса".

Напомним, что "Зенит" подписал Ивана в январское трансферное окно из "Крыльев Советов".

В нынешнем сезоне РПЛ Сергеев сыграл в 18 матчах за "Крылья", в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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