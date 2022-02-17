Сергеев рассказал о своих целях на будущее
Фото: инстаграм "Зенита"\Автор неизвестен
Новичок петербургского "Зенита" нападающий Иван Сергеев рассказал о своих целях на будущее.
"Мечта играть за "Боруссию"? Не то что мечтаю. Приоритет есть – играть в топ-лиге Европы. "Боруссия" мне просто нравится, смотрю ее игры. У "Дортмунда" молодая команда, нападающие там раскрываются", - сказал Сергеев для "Спорт-Экспресса".
Напомним, что "Зенит" подписал Ивана в январское трансферное окно из "Крыльев Советов".
В нынешнем сезоне РПЛ Сергеев сыграл в 18 матчах за "Крылья", в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
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