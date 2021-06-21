Сергей Чепчугов дал совет сборной России перед матчем с Данией
Фото: "СЭ"/Автор неизвестен
Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался перед решающим матчем сборной России против Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020 и дал совет национальной команде.
"Как говорится: чем гениальнее ваш план, тем меньше людей согласятся с ним. Нужно разделить оборону и атаку, пуская противника в центр, где будут находиться 4-5 игроков соперника. В центре с обеих сторон нужно накрывать. Нашим ребятам следует быть более раскрепощенными и атаковать!
Путь к победе! Удачи сборной! Атакующие футболисты должны распологаться ромбом", — сказал Чепчугов "Спорт-Экспрессу".
Россия сыграет с Данией сегодня, 21 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Копенгаген.
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