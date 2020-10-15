Сергей Ерёменко может стать игроком "Оренбурга"

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Сергей Ерёменко может стать игроком "Оренбурга"

Хавбек Сергей Еременко в скором времени станет игроком "Оренбурга". Об этом сообщает "Чемпионат".

Ранее футболист выступал за "Спартак-2", на данный момент он является игроком "Спартака" из Юрмалы.

В чемпионате России Еременко провел 22 матча и отметился одним голом.

А еще: "Сочи" арендовал игрока "Оренбурга"| http://soccernews.ru
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