Сергей Ерёменко может стать игроком "Оренбурга"

Хавбек Сергей Еременко в скором времени станет игроком "Оренбурга". Об этом сообщает "Чемпионат".



Ранее футболист выступал за "Спартак-2", на данный момент он является игроком "Спартака" из Юрмалы.



В чемпионате России Еременко провел 22 матча и отметился одним голом.



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