Сергей Еременко подписал однолетний контракт с "Оренбургом"

Полузащитник Сергей Еременко стал игроком "Оренбурга". Об этом сообщил спортивный директор клуба.

По данным источника, 21-летний игрок заключил однолетний контракт с российским клубом.

"Сергей Еременко перейдет в "Оренбург"? Да, уже перешел и тренируется у нас. Подписали контракт на 1 год", - сказал функционер.

В прошлом сезоне Еременко выступал во второй команде "Спартака". Отметим, хавбек является младшим братом игрока "Ростова" Романа Еременко.

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