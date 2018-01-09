Сергей Еремёнко прибыл на просмотр в "Спартак"

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Сергей Еремёнко прибыл на просмотр в "Спартак"

Полузащитник "Базеля" Сергей Ерёменко прибыл на просмотр "Спартак", сообщают российские СМИ.

Пока неизвестно, сколько пробудет 19-летний футболист, который является младшим братом известных в России игроков Романа и Алексея Ерёменко, в расположении "красно-белых".

В этом сезоне Сергей Ерёменко сыграл за молодёжную команду "Базеля" 13 матчей и сделал 1 результативную передачу. 

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