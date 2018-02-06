Сергей Еременко: "Спартак" всю жизнь меня сопровождал"

Теги спартак москвасергей еременко

Сергей Еременко: "Спартак" всю жизнь меня сопровождал"

Новичок "Спартака" Сергей Еременко прокомментировал свой переход в стан "красно-белых".

Мои эмоции от перехода в "Спартак" только позитивные. "Спартак" всю жизнь меня сопровождал. Там играл папа, все вокруг всегда говорили о "Спартаке", так что можно сказать, что за красно-белыми я слежу с самого детства.

Я перешел из "Базеля" сразу в два "Спартака": сначала в юрмальский, а затем в московский. Этот вариант перехода оказался единственно возможным на данный момент. Надеюсь, я смогу закрепиться в Москве, а в конце года уже посмотрим. В команде меня хорошо приняли, все ребята помогают, со всеми общаюсь. Каррера очень вдумчивый и требовательный специалист. На тренировках показывает то, что хочет увидеть от команды, постоянно подсказывает игрокам", - приводят слова Еременко российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" арендовал 19-летнего Еременко у юрмальского "Спартака" до конца 2018 года.

Не пропустите: Каррера дал характеристику новичкам "Спартака". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов