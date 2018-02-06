Сергей Еременко: "Спартак" всю жизнь меня сопровождал"

Новичок "Спартака" Сергей Еременко прокомментировал свой переход в стан "красно-белых".

Мои эмоции от перехода в "Спартак" только позитивные. "Спартак" всю жизнь меня сопровождал. Там играл папа, все вокруг всегда говорили о "Спартаке", так что можно сказать, что за красно-белыми я слежу с самого детства.

Я перешел из "Базеля" сразу в два "Спартака": сначала в юрмальский, а затем в московский. Этот вариант перехода оказался единственно возможным на данный момент. Надеюсь, я смогу закрепиться в Москве, а в конце года уже посмотрим. В команде меня хорошо приняли, все ребята помогают, со всеми общаюсь. Каррера очень вдумчивый и требовательный специалист. На тренировках показывает то, что хочет увидеть от команды, постоянно подсказывает игрокам", - приводят слова Еременко российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" арендовал 19-летнего Еременко у юрмальского "Спартака" до конца 2018 года.

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