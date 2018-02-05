Сергей Ерёменко стал игроком "Спартака"

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Сергей Ерёменко стал игроком "Спартака"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника юрмальского "Спартака" Сергея Ерёменко.

"Красно-белые" арендовали 19-летнего футболиста до 31 декабря 2018 года.

Напомним, что Ерёменко проходил просмотр в "Спартаке" с первого зимнего сбора.

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