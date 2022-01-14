Сергей Галицкий восхищен Фарке

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Сергей Галицкий восхищен Фарке

Новый главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке восхитил владельца клуба Сергея Галицкого на переговорах о его назначении, которые проходили в Дубае, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.

"Перед переговорами с боссами "Краснодара" Даниэль изучил все про "Краснодар". Он даже перевел все интервью с Галицким, чтобы быть в курсе всего.

Также Фарке представил свое видение развития команды. Галицкий был в восторге", – рассказал источник.

Отмечается, что немецкого тренера окончательно выбрали еще неделю назад. 

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