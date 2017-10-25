Сергей Гуренко: "Ближайшие встречи будут решать очень многое для "Локомотива"

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко высказался о лидерстве московского "Локомотива" в Премьер-Лиге.

"Команда движется по турнирной таблице в хорошем темпе. Конечно, могли стоять на ногах еще увереннее, ведь в некоторых матчах потеряли очки с командами, не являющимися прямыми конкурентами. С другой стороны, обыграли и "Спартак", и ЦСКА.

Ближайшие встречи решат очень многое, "Краснодар" уже пройден, но предстоит важнейший поединок с "Зенитом" - думаю, по итогам второго круга второе место будет неплохим результатом. Но для дальнейшей борьбы за медали команде надо начать обыгрывать соперников ниже рангом", - цитирует 45-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Нобоа высказался о предстоящем матче против "Локомотива". | soccernews.ru