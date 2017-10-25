Сергей Гуренко: "Ближайшие встречи будут решать очень многое для "Локомотива"

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Сергей Гуренко: "Ближайшие встречи будут решать очень многое для "Локомотива"Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко высказался о лидерстве московского "Локомотива" в Премьер-Лиге.

"Команда движется по турнирной таблице в хорошем темпе. Конечно, могли стоять на ногах еще увереннее, ведь в некоторых матчах потеряли очки с командами, не являющимися прямыми конкурентами. С другой стороны, обыграли и "Спартак", и ЦСКА

Ближайшие встречи решат очень многое, "Краснодар" уже пройден, но предстоит важнейший поединок с "Зенитом" - думаю, по итогам второго круга второе место будет неплохим результатом. Но для дальнейшей борьбы за медали команде надо начать обыгрывать соперников ниже рангом", - цитирует 45-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Нобоа высказался о предстоящем матче против "Локомотива". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 14 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
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