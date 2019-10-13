Сергей Игнашевич: "Игра в сборной - не для всех"

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Сергей Игнашевич: "Игра в сборной - не для всех"

Экс-игрок ЦСКА и тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал, что думает о составе сборной России, которая сейчас играет с Кипром (2:0; первый тайм) в рамках отбора Евро-2020. Об этом сообщает Рейтингу Букмекеров".

"Ожесточенная борьба во внутреннем чемпионате не может сказаться на игре сборной. Когда ребята собираются в национальной команде, все клубные дела уходят на второй план. Так было всегда.

Есть большое отличие между игрой за клуб и сборную. В частности, в последней уровень ответственности и давление совершенно другие. И цели, и задачи, и игра сборной – не для всех. Не все могут играть в национальной команде", - сказал Игнашевич.

Матч Кипр - Россия проходит на стадионе ГСП. Подопечным Черчесова достаточно сыграть вничью, чтобы досрочно пройти в финал Евро-2020.

Напомним, Игнашевич выступал в российской национальной команде с 2002 по 2018 год.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси:"Ожесточенная борьба во внутреннем чемпионате не может сказаться на игре сборной. Когда ребята собираются в национальной команде, все клубные дела уходят на второй план. Так было всегда. Есть большое отличие между игрой за клуб и сборную. В частности, в последней уровень ответственности и давление совершенно другие. И цели, и задачи, и игра сборной – не для всех. Не все могут играть в национальной команде"

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