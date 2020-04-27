Сергей Игнашевич попросил прощения у болельщиков "Локомотива"
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич попросил прощения у болельщиков "Локомотива" за свой переход в ЦСКА в 2003 году.
"Я жалел ли об уходе из "Локомотива". Не совсем правильно это было в тот момент. Знаю, причинил боль многим болельщикам "Локомотива". Прошу прощения. Но у меня закончился контракт. И я был вправе выбирать себе дальнейшую судьбу", – написал Игнашевич отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
Игнашевич выступал за "Локомотив" с 2001 по 2003 годы, провел за клуб более 100 матчей. В составе "железнодорожников" он стал чемпионом России, а также по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны. За ЦСКА Игнашевич сыграл более 500 матчей, пять раз стал чемпионом России, по шесть раз выиграл Кубок и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20