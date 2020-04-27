Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич попросил прощения у болельщиков "Локомотива" за свой переход в ЦСКА в 2003 году.

"Я жалел ли об уходе из "Локомотива". Не совсем правильно это было в тот момент. Знаю, причинил боль многим болельщикам "Локомотива". Прошу прощения. Но у меня закончился контракт. И я был вправе выбирать себе дальнейшую судьбу", – написал Игнашевич отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Игнашевич выступал за "Локомотив" с 2001 по 2003 годы, провел за клуб более 100 матчей. В составе "железнодорожников" он стал чемпионом России, а также по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны. За ЦСКА Игнашевич сыграл более 500 матчей, пять раз стал чемпионом России, по шесть раз выиграл Кубок и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

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