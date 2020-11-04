Сергей Игнашевич признан лучшим тренером в ФНЛ в октябре

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Сергей Игнашевич признан лучшим тренером в ФНЛ в октябре

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич назван лучшим тренером ФНЛ в октябре по версии лиги.

Во втором месяце осени "Торпедо" одержало шесть побед, поднявшись на 3 место в турнирной таблице.

Сам тренер недавно заявил, что его команда еще не готова быть первой в лиге.

Не пропустите: Игнашевич: "Считаю, что "Торпедо" не борется за первое место в ФНЛ. Мы не готовы"| http://soccernews.ru
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