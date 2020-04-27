Сергей Игнашевич рассказал о своей мечте в качестве тренера

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Сергей Игнашевич рассказал о своей мечте в качестве тренера

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что он мечтает возглавить сборную России, а также поработать в зарубежном чемпионате.

"Сборная своей страны — вершина в карьере тренера. Еще есть желание поработать в Европе, но для начала нужно зарекомендовать себя в России. Все как у футболистов", - сказал Игнашевич, отвечая на вопросы болельщиков в Instagram.

40-летний Игнашевич возглавил "Торпедо" летом 2019 года. В нынешнем сезоне московский клуб под его руководством занимает четвертое место в ФНЛ. В бытность футболистом он выступал за "Спартак-Орехово", "Крылья Советов", "Локомотив" и ЦСКА.

Не пропустите: Игнашевич рассказал о задачах "Торпедо" в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru
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