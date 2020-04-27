Сергей Игнашевич рассказал о своей мечте в качестве тренера
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что он мечтает возглавить сборную России, а также поработать в зарубежном чемпионате.
"Сборная своей страны — вершина в карьере тренера. Еще есть желание поработать в Европе, но для начала нужно зарекомендовать себя в России. Все как у футболистов", - сказал Игнашевич, отвечая на вопросы болельщиков в Instagram.
40-летний Игнашевич возглавил "Торпедо" летом 2019 года. В нынешнем сезоне московский клуб под его руководством занимает четвертое место в ФНЛ. В бытность футболистом он выступал за "Спартак-Орехово", "Крылья Советов", "Локомотив" и ЦСКА.
Не пропустите: Игнашевич рассказал о задачах "Торпедо" в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
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|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
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|Ахмат
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|20