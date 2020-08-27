Сергей Игнашевич: "Я ошибаюсь, но ошибаются и Гвардиола, и Моуринью"

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался по поводу результатов команду после матча 1/64 финала Бетсити Кубка России с "Шинником" (1:2).

"Почему на последних секундах при угловом защитник и вратарь не пошли в чужую штрафную? Не мог до них докричаться, да и у них, наверное, уже не было сил туда идти. Пришли бы - была бы авантюра. Могли пропустить в контратаке. А могли бы и забить.

Нам надо улучшить игру в атаке, забиваем мало. Есть проблема роста. Только три футболиста, игравшие в прошлом году, выходят в стартовом составе.

"Торпедо" - клуб с большой историей и амбициями, и результат нужен здесь и сейчас. С себя ответственности не снимаю. Бывает, ошибаюсь, но ошибаются и Гвардиола, и Моуринью. Придет вместо меня Талалаев, Бородюк, Черчесов, Гончаренко, еще кто-то. Тоже будет ошибаться", - заявил Игнашевич.

Ранее владелец "Торпедо" заявил, что главный тренер команды не покинет клуб в этом сезоне.

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