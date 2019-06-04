Сергей Иванов: "Не сомневаюсь, Гинер выкрутится и без Лиги чемпионов"

Бывший министр обороны РФ, а ныне почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал, что думает о невыходе ЦСКА в Лигу чемпионов.

По итогам минувшего сезона красно-синие заняли 4 место в РПЛ.

"Евгений Леннорович Гинер, которого я очень хорошо знаю с 2003 года, то есть на протяжении 16 лет минимум, выкручивался и не из таких положений. Выкрутится и сейчас, я в этом нисколько не сомневаюсь.

И очень надеюсь, что в ближайшем будущем армейцы вернутся в Лигу чемпионов. Хотя само по себе возвращение в этот турнир - это не только деньги, пусть и приличные", - сказал Иванов.

Отметим, что ЦСКА семь лет выходил в групповой этап Лиги чемпионов и получал бонусы около 20 миллионов евро.

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