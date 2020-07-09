Сергей Иванов обслужит матч "Сочи" - "Спартак" и другие назначения арбитров 28-го тура РПЛ

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Сергей Иванов обслужит матч "Сочи" - "Спартак" и другие назначения арбитров 28-го тура РПЛ

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

11 июля (суббота)

"Арсенал" Тула — "Тамбов" Тамбов: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

"Ахмат" Грозный — "Зенит" Санкт-Петербург: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Николай Еремин, Андрей Болотенков; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Французов.

"Сочи" Сочи — "Спартак" Москва: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Артем Любимов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Левников.

12 июля (воскресенье)

"Локомотив" Москва — "Уфа" Уфа: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Юрий Баскаков.

ЦСКА Москва — "Рубин" Казань: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.

"Динамо" Москва — "Крылья Советов" Самара: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.

"Оренбург" Оренбург — "Ростов" Ростов: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Александр Гвардис.

"Краснодар" Краснодар — "Урал" Екатеринбург: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Александр Богданов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Зуев.

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5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
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