Сергей Иванов обслужит матч "Сочи" - "Спартак" и другие назначения арбитров 28-го тура РПЛ
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
11 июля (суббота)
"Арсенал" Тула — "Тамбов" Тамбов: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.
"Ахмат" Грозный — "Зенит" Санкт-Петербург: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Николай Еремин, Андрей Болотенков; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Французов.
"Сочи" Сочи — "Спартак" Москва: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Артем Любимов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Левников.
12 июля (воскресенье)
"Локомотив" Москва — "Уфа" Уфа: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Юрий Баскаков.
ЦСКА Москва — "Рубин" Казань: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.
"Динамо" Москва — "Крылья Советов" Самара: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.
"Оренбург" Оренбург — "Ростов" Ростов: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Александр Гвардис.
"Краснодар" Краснодар — "Урал" Екатеринбург: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Александр Богданов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Зуев.
Не пропустите: "Краснодар" проиграл "Рубину" в важнейшем матче РПЛ. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Уткин жестко ответил Канделаки, которая напомнила, как журналиста ударили заточкой в спину
-
Криштиану Роналду похвастался идеальным прессом на шезлонге
-
Актер Назаров посвятил стихотворение Дзюбе и Азмуну, которые имитировали половой акт в раздевалке "Зенита"
-
"Севилья" обыграла "Атлетик" в чемпионате Испании
-
Александр Кокорин может остаться в "Сочи"
-
"Интер" в концовке упустил победу над "Вероной"
-
"Зенит" не ведет переговоры с Александром Кокориным о продлении контракта
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" в чемпионате Англии
-
"Милан" может перехватить трансферную цель "Краснодара"
-
"Порту" одержал четвертую победу подряд и приблизился к чемпионству
-
Сергей Иванов обслужит матч "Сочи" - "Спартак" и другие назначения арбитров 28-го тура РПЛ
-
Шамиль Газизов рассказал, что нужно "Спартаку" для борьбы за чемпионство
-
Переход аргентинца Гайча в ЦСКА может сорваться
-
"Удинезе" разгромил СПАЛ в Серии А
-
"Краснодар" проиграл "Рубину" в важнейшем матче РПЛ
-
"Тоттенхэм" не смог обыграть "Борнмут" в матче АПЛ
-
УЕФА вынес решение по месту проведения ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы
-
"Арсенал" хочет бесплатно заполучить французского таланта
-
Газизов высказался о возможном приглашении Евсеева в "Спартак"
-
Жеребьевка Лиги Европы состоится 10 июля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22