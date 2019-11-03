Сергей Карасёв обслужит матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Лилль"
Арбитр Сергей Карасев обслужит матч 4-го тура группового этапа "Валенсия" - "Лилль".
Его ассистентами будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеопомощник рефери - немец Бастиан Данкерт, ассистент видеопомощника рефери - Виталий Мешков. Четвертым рефери будет Сергей Иванов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Встреча команд пройдет 5 ноября в Валенсии на стадионе "Месталья".
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