Сергей Карасёв обслужит матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Лилль"

Арбитр Сергей Карасев обслужит матч 4-го тура группового этапа "Валенсия" - "Лилль".

Его ассистентами будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеопомощник рефери - немец Бастиан Данкерт, ассистент видеопомощника рефери - Виталий Мешков. Четвертым рефери будет Сергей Иванов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча команд пройдет 5 ноября в Валенсии на стадионе "Месталья".

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