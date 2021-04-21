Сергей Карасев отправится на Чемпионат Европы 2020
Фото: Твиттер @fclokomotiv
Российский судья Сергей Карасев вошел в список арбитров, которым доверять право работать на Евро-2020, сообщает официальный сайт УЕФА.
В бригаде россиянина на турнире будут работать Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
Помимо Карасева, в список главных арбитров, которые примут участие в Чемпионате Европы попали Феликс Брих, Даниэль Шиберт (оба — Германия), Карлос Дель Серро Гранде, Антониу Матеу Лаос (оба — Испания), Бьорн Кайперс, Дэнни Маккелли (оба — Голландия), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба — Англия), Овидиу Хацеган, Иштван Ковач (оба — Румыния), Джюнейт Чакыр (Турция), Андреас Экберг (Швеция), Орель Гринфельд (Израиль), Даниэле Орсато (Италия), Артур Соареш Диаш (Португалия), Клеман Тюрпен (Франция) и Славко Винчич (Словения).
Отмечается, что женских бригад на турнире не будет.
Напомним, что Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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|Словакия
|3
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|4
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|М
|О
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|7
|2
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|3
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|3
|3
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|0
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|М
|О
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|3
|3
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|1
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|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
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|3
|Ирландия
|3
|4
|4
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|1
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|3
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|3
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|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1