Сергей Карасев отправится на Чемпионат Европы 2020

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Сергей Карасев отправится на Чемпионат Европы 2020Фото: Твиттер @fclokomotiv 
Российский судья Сергей Карасев вошел в список арбитров, которым доверять право работать на Евро-2020, сообщает официальный сайт УЕФА.

В бригаде россиянина на турнире будут работать Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Помимо Карасева, в список главных арбитров, которые примут участие в Чемпионате Европы попали Феликс Брих, Даниэль Шиберт (оба — Германия), Карлос Дель Серро Гранде, Антониу Матеу Лаос (оба — Испания), Бьорн Кайперс, Дэнни Маккелли (оба — Голландия), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба — Англия), Овидиу Хацеган, Иштван Ковач (оба — Румыния), Джюнейт Чакыр (Турция), Андреас Экберг (Швеция), Орель Гринфельд (Израиль), Даниэле Орсато (Италия), Артур Соареш Диаш (Португалия), Клеман Тюрпен (Франция) и Славко Винчич (Словения).

Отмечается, что женских бригад на турнире не будет.

Напомним, что Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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