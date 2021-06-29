Сергей Карасев рассказал о доходах судьи в российском футболе
Фото: "СЭ"/Автор неизвестен
Российский футбольный судья Сергей Карасев поделился подробностями заработной платы арбитров в российском футболе в интервью для Sport24.
– Два года назад у меня была первая серьезная травма в карьере – надрыв четырехглавой передней мышцы. Это редкость, зачастую игроки заднюю рвут. Я сдавал нормативы в Турции, бежал спринт – и прямо на первом треке случилось. Вроде разминался как обычно.
В итоге мышцу прямо затягивало, как при спазме, как будто отнимается нога. Вперед не можешь даже двинуть ногу. Почти на два месяца выбыл.
– А страховка у арбитров есть?
– Нет, все за свой счет. Мы не профессионалы, у нас просто договор, что-то типа зарплаты: 26 тысяч рублей получаем ежемесячно. Такую практику ввели примерно три года назад.
– А ты никогда параллельно не работал?
– Я перестал работать, когда стал судить высший дивизион. Работал юристом, у меня высшее юридическое образование. В банке работал примерно с 1998–1999 года, принимал клиентов, заключал договоры.
– У всех судей РПЛ гонорар за матчи одинаковый?
– Одинаковый: одна игра – 100 тысяч рублей чистыми главному арбитру. В ФНЛ эта сумма в районе 35-40 тысяч.
– А в Европе гонорары выше?
– В матчах УЕФА нет разницы: матчи сборных, Лига Европы и Лига чемпионов – сумма одинаковая, но зависит от категории. Условно, если я в топ-категории, то получаю по максимуму. Но с 1/4 финала идет еще какая-то надбавка.
– Условно, за групповой матч Лиги чемпионов сколько платят? Тысячи три?
– Это где-то как четыре игры в РПЛ, – отметил Карасев.
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