Сергей Лавров рассказал, как он стал болеть за "Спартак"

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Сергей Лавров рассказал, как он стал болеть за "Спартак"

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, как он стал болельщиком московского "Спартака".

"Я стоял на коньках. Начинал, кстати, играть в хоккей, а не в футбол, в деревне под Ногинском, под Москвой. Там был стадион "Спартак", с чего я собственно и загорелся "Спартаком". Там у нас была команда "Золотая шайба": валенки вот эти привязывали, коньки нормальные не у всех были… Я играл даже в МГИМО, когда поступил. Первые курс-два мы играли. А потом, когда близорукость стала развиваться, а контактных линз еще не было, это как-то само собой отпало. Я уже плохо шайбу видел. Сейчас можно встать на коньки. Но как-то футбол уже захватил", - приводит слова Лаврова "Матч ТВ".

70-летний Лавров является министром иностранных дел России с 2004 года. 

Не пропустите: Глава МИД России Лавров высказал свою позицию касательно выбора тренера в "Спартак". | http://soccernews.ru
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