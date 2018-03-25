Сергей Лавров сыграл с ветеранами "Спартака" в товарищеском матче
Ветераны "Спартака" провели товарищеский матч с командой "Бриз" (МЧС) в честь дня рождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Лавров, являющийся фанатом "красно-белых", провел по тайму за обе команды и отметился голом за "Спартак".
Встреча завершилась вничью 5:5.
На поле также появились такие известные спартаковцы, как Дмитрий Хлестов, Валерий Шмаров, Вагиз Хидиятуллин, Валерий Кечинов, Руслан Нигматуллин, Валерий Зенков, Сергей Шавло, Олег Кужлев, Александр Кокорев и Олег Романцев.
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