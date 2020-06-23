Сергей Овчинников будет руководить ЦСКА в матче с "Динамо"

1 Теги цска москвадинамо москвасергей овчинниковвиктор гончаренко

Сергей Овчинников будет руководить ЦСКА в матче с "Динамо"

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников будет руководить командой в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, сообщает Bobsoccer.

Такое решение приняло руководство ЦСКА ввиду отсутствия в России главного тренера команды Виктора Гончаренко, который написал заявление об отставке уехал в Беларусь после разгромного поражения команды в матче 23-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:4).

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен уговорить Гончаренко доработать до конца сезона, но специалист отказывается возвращаться в команду. Напомним, что контракт белорусского специалиста с российским клубом действует до лета 2021 года.

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