Сергей Овчинников получил работу в РФС
Фото: Твиттер @pfc_cska
Экс-помощник Виктора Гончаренко в ЦСКА Сергей Овчинников не долго оставался без работы.
Специалист, который ушел от "армейцев" в конце прошлого года, будет заниматься развитием российской тренерской школы — с начала апреля он работает на должности заместителя начальника отдела подготовки тренеров, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
Напомним, Овчинников работал в ЦСКА с лета 2014-го. За это время клуб выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
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