Сергей Овчинников получил работу в РФС

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Сергей Овчинников получил работу в РФСФото: Твиттер @pfc_cska 
Экс-помощник Виктора Гончаренко в ЦСКА Сергей Овчинников не долго оставался без работы.

Специалист, который ушел от "армейцев" в конце прошлого года, будет заниматься развитием российской тренерской школы — с начала апреля он работает на должности заместителя начальника отдела подготовки тренеров, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Напомним, Овчинников работал в ЦСКА с лета 2014-го. За это время клуб выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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