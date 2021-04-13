Сергей Овчинников получил работу в РФС

Фото: Твиттер @pfc_cska

Экс-помощник Виктора Гончаренко в ЦСКА Сергей Овчинников не долго оставался без работы.

Специалист, который ушел от "армейцев" в конце прошлого года, будет заниматься развитием российской тренерской школы — с начала апреля он работает на должности заместителя начальника отдела подготовки тренеров, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Напомним, Овчинников работал в ЦСКА с лета 2014-го. За это время клуб выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.