Сергей Прядкин: "Некоторые клубы заявили, что не доверяют Егорову"

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Сергей Прядкин: "Некоторые клубы заявили, что не доверяют Егорову"

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что некоторые клубы не доверяют главе департамента судейства и инспектирования Александру Егорову

"Был конструктивный диалог. В преддверии общего собрания была изучена вся информация со стороны клубов. 14 клубов нам прислали свои замечания. Очень критически клубы высказывались по поводу судейства. Очень много неясного с точки зрения трактовки правил, наказания судей. За одни и те же нарушения или ошибки судей, следуют разные санкции.

Сегодня было выражено достаточно много недоверия, в том числе и руководству судейского корпуса. Назрели изменения. В том числе и по трактовке, и по подготовке.

Некоторые клубы выражали в том числе и открыто, что Егорову не доверяют, не видят перспектив. Не буду скрывать, было и такое", - сказал Прядкин.

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