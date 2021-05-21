Сергей Ребров может продолжить карьеру в ОАЭ

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Наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров близок к возвращению на Ближний Восток, сообщает "Мета Спорт".

По информации источника, украинский специалист, ранее работавший в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, может возглавить "Аль-Айн" из ОАЭ.

46-летнего тренера также хочет пригласить греческий ПАОК.

Напомним, что Ребров руководит "Ференцварошем" с 2018 года и уже выиграл с командой три чемпионских титула.

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