Сергей Ребров может продолжить карьеру в ОАЭ
Фото твиттер UAEkick
Наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров близок к возвращению на Ближний Восток, сообщает "Мета Спорт".
По информации источника, украинский специалист, ранее работавший в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, может возглавить "Аль-Айн" из ОАЭ.
46-летнего тренера также хочет пригласить греческий ПАОК.
Напомним, что Ребров руководит "Ференцварошем" с 2018 года и уже выиграл с командой три чемпионских титула.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фехервар
|30
|71
|2
|Ференцварош
|30
|64
|3
|МТК
|30
|57
|4
|Дебрецен ВСК
|30
|54
|5
|Пакши СЕ
|30
|51
|6
|Уйпешт
|30
|51
|7
|Диошдьор ВТК
|30
|48
|8
|Дьор ЕТО
|30
|38
|9
|Кечкемет ТЕ
|30
|38
|10
|Puskás FC
|30
|35
|11
|Пекши МФК
|30
|31
|12
|Нийредихаза Спартакус
|30
|30
|13
|Гонвед
|30
|28
|14
|Сомбатели Халадаш
|30
|25
|15
|Палхалма СЕ
|30
|22
|16
|Папа
|30
|19