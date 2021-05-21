Сергей Ребров может продолжить карьеру в ОАЭ

Теги сергей ребровференцварошаль-аин

Сергей Ребров может продолжить карьеру в ОАЭ

Фото твиттер UAEkick

Наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров близок к возвращению на Ближний Восток, сообщает "Мета Спорт".

По информации источника, украинский специалист, ранее работавший в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, может возглавить "Аль-Айн" из ОАЭ.

46-летнего тренера также хочет пригласить греческий ПАОК.

Напомним, что Ребров руководит "Ференцварошем" с 2018 года и уже выиграл с командой три чемпионских титула.

Не пропустите: Анна Реброва - супруга легенды украинского футбола Сергея Реброва. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

РПЛ опередила топ-5 лиг Европы по росту уровня доходов

РПЛ опередила топ-5 лиг Европы по росту уровня доходов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фехервар Фехервар 30 71
2 Ференцварош Ференцварош 30 64
3 МТК МТК 30 57
4 Дебрецен ВСК Дебрецен ВСК 30 54
5 Пакши СЕ Пакши СЕ 30 51
6 Уйпешт Уйпешт 30 51
7 Диошдьор ВТК Диошдьор ВТК 30 48
8 Дьор ЕТО Дьор ЕТО 30 38
9 Кечкемет ТЕ Кечкемет ТЕ 30 38
10 Puskás FC Puskás FC 30 35
11 Пекши МФК Пекши МФК 30 31
12 Нийредихаза Спартакус Нийредихаза Спартакус 30 30
13 Гонвед Гонвед 30 28
14 Сомбатели Халадаш Сомбатели Халадаш 30 25
15 Палхалма СЕ Палхалма СЕ 30 22
16 Папа Папа 30 19
Полная таблица

топ-5 тегов