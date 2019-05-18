Сергей Ребров может возглавить "Бешикташ"
Сергей Ребров может стать главным тренером "Бешикташа". Сейчас он возглавляет "Ференцварош".
Стамбульский клуб ищет замены нынешнему тренеру Шенолу Гюнешу, который намерен сосредоточиться на работе со сборной Турции.
"Ференцварош" привел свою команду к победе в чемпионате Веншрии. Клуб будет играть в квалификации Лиги чемпионов.
Также, на пост главного тренера рассматривается ассистент Нюнеша - Гути.
За два тура до финиша "Бешикташ" занимает в чемпионате Турции третье место.
Не пропустите: Скауты "Бешикташа" просматривали Влашича на матче ЦСКА - "Уфа"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Мбаппе рассказал о целях на индивидуальном уровне на остаток сезона
-
Стало известно, кто был инициатором ухода Аллегри из "Ювентуса"
-
Рамос не хочет, чтобы клуб покупал Погба
-
Гризманн имеет большие шансы попасть в "Барселону", однако его покупка - огромная авантюра со стороны каталонцев
-
Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча из-за стычки с голкипером "Нью-Йорк Сити"
Лента новостей
-
"Леванте" - "Атлетико": (видеотрансляция матча 38-го тура Примеры)
-
Обнародованы стартовые составы на матч "Уфа" - "Оренбург"
-
В последнем матче за "Аякс" де Йонг просил судью продлить встречу на несколько минут
-
Миранчук прокомментировал ситуацию вокруг одноклубника Игоря Денисова
-
СМИ: Аллегри требовал от клуба продать пять игроков "Ювентуса"
-
"Барселона" интересуется голкипером "Монпелье"
-
Сергей Ребров может возглавить "Бешикташ"
-
2
Моуринью: "Надеюсь вернуться к работе этим летом"
-
Мбаппе рассказал о целях на индивидуальном уровне на остаток сезона
-
Стало известно, кто был инициатором ухода Аллегри из "Ювентуса"
-
5
"Реал" определился с трансферным бюджетом на ближайшее лето
-
Чалов: "Ахмат" - команда с характером, игроки никогда не уберут ногу"
-
Рамос не хочет, чтобы клуб покупал Погба
-
Во Франции арбитр необычным образом завершил карьеру
-
Гончаренко: "Игнашевич и Василий Березуцкий могли еще поиграть за ЦСКА"
-
Эден Азар рассказал о своей футбольной мечте
-
Рэшфорд приостановил переговоры с "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-игрок сборной Нидерландов Стам: "Я думаю, де Лигт хорошо подойдет для "Барселоны"
-
Селюк: "Жалко Кокорина, но я верю, что он продолжит играть"
-
"Ювентус" хочет видеть на посту главного тренера Дидие Дешама
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|32
|66
|2
|Истанбул ББ
|32
|66
|3
|Бешикташ
|32
|62
|4
|Трабзонспор
|32
|57
|5
|Малатия Беледийеспор
|32
|47
|6
|Коньяспор
|33
|43
|7
|Аланьяспор
|32
|42
|8
|Антальяспор
|32
|42
|9
|Джайкур Ризеспор
|32
|40
|10
|Фенербахче
|32
|40
|11
|Кайсериспор
|32
|40
|12
|Касимпаса
|33
|39
|13
|Сивасспор
|32
|38
|14
|Анкарагюджю
|32
|37
|15
|Гёзтепе АС Измир
|32
|34
|16
|Бурсаспор
|32
|33
|17
|BB Erzurumspor
|32
|32
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|32
|25