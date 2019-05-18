Сергей Ребров может возглавить "Бешикташ"

Сергей Ребров может стать главным тренером "Бешикташа". Сейчас он возглавляет "Ференцварош".

Стамбульский клуб ищет замены нынешнему тренеру Шенолу Гюнешу, который намерен сосредоточиться на работе со сборной Турции.

"Ференцварош" привел свою команду к победе в чемпионате Веншрии. Клуб будет играть в квалификации Лиги чемпионов.

Также, на пост главного тренера рассматривается ассистент Нюнеша - Гути.

За два тура до финиша "Бешикташ" занимает в чемпионате Турции третье место.

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