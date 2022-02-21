Сергей Ребров может заменить Луческу в киевском "Динамо"
Украинский футбольный комментатор Денис Босянок поделился своей информацией о возможном преемнике Мирчи Луческу на посту главного тренера киевского "Динамо".
"Кто заменит Луческу в Динамо? Мы можем обсуждать это сколько угодно, но с Ребровым уже есть договоренность. Я так чувствую.
Интересно ли ему возвращаться? Вот в этом я не уверен. Только у Реброва и могут быть сомнения. Если не Ребров, то я давно говорил, что надо было предоставить шанс Вернидубу. Он явно пересидел в "Заре". Я не раз говорил об этом еще до его отъезда.
Мне кажется, что Вернидуб смог бы построить в "Динамо" очень интересную команду. Не потому, что он прогремел осенью прошлого года, а потому, что он еще тогда себя исчерпал в "Заре", - приводит слова Босянка Fan Day.
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|Команда
|М
|О
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|Заря Луганск
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|Десна Чернигов
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|Александрия
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|Колос Ковалёвка
|21
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|Мариуполь
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|Dnipro-1
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|Львов
|22
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|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
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|Карпаты Львов
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