Сергей Ребров может заменить Луческу в киевском "Динамо"

Теги динамо киевсергей ребровмирча луческу

Сергей Ребров может заменить Луческу в киевском "Динамо"

Украинский футбольный комментатор Денис Босянок поделился своей информацией о возможном преемнике Мирчи Луческу на посту главного тренера киевского "Динамо".

"Кто заменит Луческу в Динамо? Мы можем обсуждать это сколько угодно, но с Ребровым уже есть договоренность. Я так чувствую.

Интересно ли ему возвращаться? Вот в этом я не уверен. Только у Реброва и могут быть сомнения. Если не Ребров, то я давно говорил, что надо было предоставить шанс Вернидубу. Он явно пересидел в "Заре". Я не раз говорил об этом еще до его отъезда.

Мне кажется, что Вернидуб смог бы построить в "Динамо" очень интересную команду. Не потому, что он прогремел осенью прошлого года, а потому, что он еще тогда себя исчерпал в "Заре", - приводит слова Босянка Fan Day.

Также не пропустите: Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Вильярреалом". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Томас Мюллер заразился коронавирусом

Томас Мюллер заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов