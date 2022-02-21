Сергей Ребров может заменить Луческу в киевском "Динамо"

Украинский футбольный комментатор Денис Босянок поделился своей информацией о возможном преемнике Мирчи Луческу на посту главного тренера киевского "Динамо".

"Кто заменит Луческу в Динамо? Мы можем обсуждать это сколько угодно, но с Ребровым уже есть договоренность. Я так чувствую.

Интересно ли ему возвращаться? Вот в этом я не уверен. Только у Реброва и могут быть сомнения. Если не Ребров, то я давно говорил, что надо было предоставить шанс Вернидубу. Он явно пересидел в "Заре". Я не раз говорил об этом еще до его отъезда.

Мне кажется, что Вернидуб смог бы построить в "Динамо" очень интересную команду. Не потому, что он прогремел осенью прошлого года, а потому, что он еще тогда себя исчерпал в "Заре", - приводит слова Босянка Fan Day.

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