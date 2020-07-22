Сергей Ребров не хочет возвращаться в киевское "Динамо"

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Сергей Ребров не хочет возвращаться в киевское "Динамо"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров не хочет возвращаться в киевское "Динамо", утверждает "Динамо" Киев от Шурика".

Ранее украинский клуб сообщил об отставке Алексея Михайличенко.

"Динамо" планирует пригласить Ненада Белицу. Однако клуб пока отрицает интерес к иностранному специалисту.

В завершившемся сезоне "Динамо" заняло второе место в чемпионате Украины и выиграло Кубок страны. 

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